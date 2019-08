Lundberg pronto per il gran finale dell’ERC3 Junior

Elias Lundberg si appresta ad affrontare il gran finale del FIA ERC3 Junior Championship in Repubblica Ceca.

Lo svedese si era dovuto ritirare dal Rally Roma di Capitale dopo un'infiammazione ad un nervo del braccio che gli impediva di condurre bene la sua Opel ADAM R2.



"Dopo il Rally di Roma Capitale ho recuperato e con David Arhusiander siamo pronti per il gran finale di stagione - ha detto Lundberg - Purtroppo ho avuto un problema fisico, ma sono determinato a finire bene l'anno per regalare un bel risultato ai ragazzi dell'ADAC Opel Rallye Junior Team per il duro lavoro fatto in questo 2019".



“Non vedo l'ora di correre il Barum Czech Rally Zlin, è una novità e la sfida è impegnativa, come sempre, ma sono molto carico per migliorare il mio passo su asfalto e dare tutto".

