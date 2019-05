Elias Lundberg farà per la prima volta il suo debutto al Rally Islas Canarias, secondo round del FIA ERC3 Junior Championship.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team è reduce dal terzo posto ottenuto alle Azzorre e con la Adam R2 ufficiale affronta per la prima volta un impegno su asfalto.



“Siamo molto felici di correre alle Azzorre per la prima volta - ha detto lo svedese - Arriviamo da un bel podio, ma questa è una gara diversa e penso che con la mia ADAM R2 mi divertirò. E' una sfida completamente nuova per me che ho poca esperienza sull'asfalto, per quanto ho fatto nell'ADAC Opel Rallye Cup lo scorso anno. Bisognerà seguire le traiettorie giuste con precisione, la Opel è competitiva su asfalto e lavorando con il team potremo andare forte. Sarà un rally interessante e una bella lotta in ERC3 Junior.”

The post Lundberg pronto per una nuova sfida nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.