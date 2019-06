Lundberg punta sulla seconda metà di stagione

Elias Lundberg si appresta ad affrontare la seconda metà di stagione del FIA ERC3 Junior Championship.

Dopo un bel podio centrato all'Azores Rallye, il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team non ha avuto molta fortuna.



“Dopo una prima metà di stagione difficile spero in meno sfortuna perché è questo che serve in una serie così competitiva. Fra piccoli problemi ed errori, non si vince nulla così in FIA ERC3 Junior Championship. Non siamo mai stati in Polonia e spero di capire velocemente come corrervi con l’aiuto di tutto l’ADAC Opel Rallye Junior Team. Spero che le PS siano adatte a noi”.

