M-Sport al lavoro sulla nuova Fiesta

Una delle vetture più vincenti del FIA European Rally Championship verrà rimessa a nuovo, come ha confermato M-Sport per quanto riguarda la sua Ford Fiesta R5.

L'auto basata sulla Fiesta ST-Line e dotata di motore EcoBoost è stata realizzata in collaborazione con Ford Motor Company per garantire un bel salto di qualità in termini di prestazioni e passo.



Malcolm Wilson, Direttore di M-Sport: "Ci siamo presi tempo per poter avere un modello migliore in ogni area. Il programma di test è stato intenso, abbiamo lavorato per avere un modello adatto ad ogni tipo di pilota e stile. Abbiamo girato per il mondo provando su ogni tipo di terreno e in condizioni varie, con diversi piloti che l'hanno provata. E' una macchina molto importante per noi, la sua versatilità è fondamentale per avere successo".



La Fiesta R5 di M-Sport ha vinto tre titoli con Kajetan Kajetanowicz nell'ERC, conquistando la prima vittoria al Rally Poland del 2013 e aggiungendone 18 nelle serie nazionali.



Kajetanowicz ha poi ceduto lo scettro europeo ad Alexey Lukyanuk nel 2018.



Oltre 250 esemplari del primo modello di Fiesta R5 sono stati utilizzati in tutto il mondo. Cliccate qui per vedere che tipo di lavoro hanno svolto i tecnici di M-Sport sotto la guida dell'ingegner Bernardo Fernandes.



Il debutto verrà ufficializzato più avanti, ma la Fiesta dovrebbe entrare in azione nella seconda parte dell'anno.

