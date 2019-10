M4 Sports trasmetterà il Rally Hungary e tutto l’ERC 2020

Il promoter del FIA European Rally Championship, Eurosport Events, ha raggiunto un accordo con MTVA per la trasmissione del Rally Hungary e di tutta la serie nel 2020, estendendo l'accordo già in essere per il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Per la gara di Nyíregyháza dell'8-10 novembre è prevista anche l'inclusione di ERC All Access su M4 Sports, con highlights di tutte le gare ERC del prossimo anno.



“Siamo lieti di dare il benvenuto a MTVA tra le emittenti dell'ERC per il Rally Hungary per trasmettere in Ungheria la serie - ha detto Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC - MTVA già segue il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO ed è molto conosciuta, quindi abbiamo una nuova aggiunta molto importante per la nostra famiglia".



Dávid Székely, Direttore di M4 Sport, ha aggiunto: "L'entusiasmo per il Rally Hungary continua a crescere visto che ci sono tre piloti del FIA European Rally Championship in lizza per la corona, che verrà assegnata in diretta su M4 Sports. E' una bella notizia, in più abbiamo una serie di piloti locali in lotta con i migliori dell'ERC, per un grande weekend di motorsport".



Chris Ingram (Gran Bretagna), Łukasz Habaj (Polonia) ed Alexey Lukyanuk (Russia) sono i concorrenti in lizza per il FIA European Rally Championship al Rally Hungary, novità della stagione 2019. Presente anche Norbert Herczig (MOL Racing Team) e il Campione ERC2 Tibor Érdi Jr.



L'ERC su M4 Sports

2019: highlights del Rally Hungary ed ERC All Access

2020: Highlights di tutte le gare ERC, oltre a Rally Hungary ed ERC All Access



Foto: MNASZ/Ádám Szabó-Jilek

