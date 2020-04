Bruno Magalhães l'ultima volta che era stato a Liepāja per il FIA European Rally Championship aveva chiuso la gara in ospedale.

Era il 2017 e il portoghese stava lottando per il titolo, quando un incidente lo mise K.O. nella PS cittadina, riportando un infortunio alla schiena.



Dopo un recupero fisico, nel 2018 ha centrato due vittorie e due podi; nel 2020 correrà tutta la stagione ERC con la Hyundai i20 R5 del Team Hyundai Portugal.



“Le PS di Liepāja sono incredibili, si può andare al massimo - ha spiegato il 39enne a Roberts Graudiņš - Questo evento ci dà una grande esperienza ogni volta, anche se non penso sia uno dei migliori per me perché è molto diverso da quanto abbiamo in Portogallo. Là solitamente ci sono le montagne, non strade aperte e larghe come qui, ma mi divertirò e cercherò di dare il massimo".



Il Rally Liepāja è in programma il 29-31 maggio come round d'apertura dell'ERC.

The post Magalhaes pronto al rientro al Rally Liepaja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.