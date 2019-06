Marczyk e il piano per tornare nell’ERC

Miko Marczyk sarà al via del PZM 76th Rally Poland della prossima settimana con l'obiettivo di allungare la propria leadership nel campionato locale, ma non solo.

Il pilota della ŠKODA Polska Motorsport concluse 5° l'evento dello scorso settembre al volante della Fabia R5 con cui vuole nuovamente confrontarsi coi rivali del FIA European Rally Championship.



Dopo i primi due round della serie di casa sua, il polacco è primo davanti a Tomasz Kasperczyk, posizione che vuole mantenere anche per l'evento che si svolge attorno al lago Masuria.



“Ovviamente la priorità è il campionato polacco e il Rally Poland è molto importante per le sorti, devo finire davanti - ha detto il 23enne, che ha iniziato a correre solo nel 2016 - Sinceramente però non penso molto ai punti, voglio divertirmi e fare del mio meglio dimostrando di essere un buon pilota. Lo scorso anno fu solamente la seconda gara su terra che feci e da allora non ho più avuto modo di correrne del genere. Eravamo 6" davanti a Łukasz Habaj e Daniel Dymurski e se penso che ora loro sono leader dell'ERC sono felicissimo. Nel 2018 anche Chris Ingram era 0"3 più rapido di noi per km, la competizione nell'ERC è altissima, spero che l'esperienza dell'anno scorso possa tornarmi utile ora per combattere contro i migliori. Debbo restare calmo e concentrarmi sulle note, senza spingere al massimo fin da subito".



“Un anno fa mi preparai un po' meglio perché riuscii a fare parecchi test e un breve rally in Lituania, mentre ora i regolamenti ce ne consentono solamente uno e in pratica sono 9 mesi che non guido su terra. Spero di riuscire ad essere intelligente".



Marczyk avrà al suo fianco Szymon Gospadarczyk e potrà prendere punti per il FIA ERC1 Junior Championship, categoria per i giovani armati di R5. Quest'anno ha vinto il Rajd Świdnicki KRAUSE e ha chiuso secondo dietro a Kasperczyk il Rajd Nadwiślański.

