Marczyk: “L’ERC scelta naturale e migliore per me”

Miko Marczyk ha spiegato cosa lo ha spinto a correre nel FIA European Rally Championship per il 2020.

Dopo aver conquistato il titolo nel RSMP (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski) con la Fabia della ŠKODA Polska, il pilota dell'ORLEN Team ha valutato diverse opzioni.



“L'ERC era la scelta naturale e migliore dopo essere diventato Campione in Polonia - ha detto il polacco, che si sta preparando per l'anno nuovo - I rally da noi sono ottimi, ma la competizione nell'ERC è più alta rispetto al livello nazionale. Inoltre si può imparare e crescere di più lottando con piloti da tutta Europa. Vorrei crescere in fretta, è una grande avventura e spero di riuscire passo dopo passo ad essere fra i migliori".

