Miko Marczyk sta facendo di tutto per tornare a correre nel FIA European Rally Championship nel 2020.

Al Barum Czech Rally Zlín il pilota della ŠKODA Polska Motorsport ha continuato a fare esperienza a livello internazionale, seppur un incidente lo abbia messo K.O. assieme al suo co-pilota Szymon Gospadarczyk.



“Io e Szymon stiamo bene, che è la cosa più importante - rassicura il polacco - Abbiamo analizzato il tutto e capito cosa è andato storto, peccato non aver potuto fare più km su queste strade perché c'era la possibilità di fare esperienza senza tirare molto. Non è andata bene, ma il Barum Rally è difficilissimo e lo abbiamo capito per il futuro. Perdevamo 1" per km da Kopecký e Lukyanuk, questo è stato molto importante. Ora penseremo al campionato polacco nel quale ci mancano due gare. E' il nostro obiettivo principale, poi torneremo nell'ERC il prossimo anno".

The post Marczyk: “Lotterò per tornare nell’ERC” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.