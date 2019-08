Marczyk pronto per il prossimo impegno in ERC Junior

Miko Marczyk torna a correre in FIA ERC1 Junior Championship in occasione del Barum Czech Rally Zlín.

Dopo il terzo posto centrato in casa sua al PZM 76th Rally Poland di giugno, il polacco affronta il secondo impegno della stagione nella serie.



“Sarà sicuramente più impegnativo perché non ho esperienza su queste strade - ha detto Marczyk - Si va molto forte, ma per me è solo il secondo round nell'ERC e se finisco bene questa stagione potrebbe anche essere che faccia l'Ungheria, però nulla è ancora deciso".



Al suo fianco sulla ŠKODA Fabia R5 della ŠKODA Polska Motorsport e preparata dalla Kresta Racing ci sarà Szymon Gospadarczyk.

