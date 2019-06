Marczyk vince la sua prima PS nell’ERC

In FIA ERC1 Junior Championship è arrivata la prima vittoria in PS per Miko Marczyk in Polonia.

Il pilota della ŠKODA Polska Motorsport ha battuto il leader Alexey Lukyanuk nella "Mikołajki Arena" di sabato mattina con grande soddisfazione.



“Sono felice perché non abbiamo commesso errori e ci siamo portati a casa una vittoria assoluta - ha detto il polacco - Eravamo in lotta con altre due macchine, fra cui Alexey Lukyanuk, per me è un sogno!"



Marczyk attualmente è quarto, ossia la posizione nella quale concluse l'anno scorso e che vuole migliorare dopo una preparazione differente.



“Nel 2018 avevamo fatto il Rally Lithuania e poi il Rally Poland, secondo me oggi siamo preparati meglio perché abbiamo fatto un giorno intero di test per questa gara. Domenica sarà diverso, spero che la strategia funzioni perché oggi mi sentivo bene e vorrei arrivare alla fine con un sorriso".

