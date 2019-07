Mares a Roma per riscattarsi

In ERC1 Junior, Filip Mareš si presenta al Rally di Roma Capitale con la voglia di riscatto.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team lo scorso weekend ha avuto un incidente al Rally Bohemia e la ŠKODA Fabia R5 della Kresta Racing ha richiesto parecchie riparazioni.



“Stiamo facendo il possibile per correre a Roma, c'è parecchio da fare, ma sono fiducioso - ha detto il ceco - Siamo finiti fuori colpendo un fosso con l'anteriore, ci sono stati danni ingenti e non saprò fino a quando non accenderò il motore se ce la faremo. Al momento penso sia possibile al 90%, ma la certezza non c'è".



Se Mareš dovesse farcela avrà l'occasione di contare sull'esperienza fatta al Rally di Roma Capitale del 2017 assieme a Jan Hloušek, quando era in ERC3 Junior.



“Ho bei ricordi del 2017, furono la prima esperienza a Roma e vittoria in ERC3 Junior e con il successo della Polonia ho più fiducia".

