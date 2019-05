Mareš alla scoperta dell’ERC1 Junior e dei suoi miglioramenti

Filip Mareš al Rally Liepāja sarà nuovamente in azione con la ŠKODA Fabia R5 della federazione ceca.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team sarà uno dei favoriti in FIA ERC1 Junior Championship e da tenere d'occhio assieme al suo co-pilota Jan Hloušek.



“Sono molto felice di tornare a correre in un campionato prestigioso come l'ERC - ha detto Mareš - Ovviamente ringraziamo l'ACCR Czech Rally Team per averci dato ancora questa opportunità. Ricominciamo da dove avevamo lasciato nel 2018, spero di poter mettere in pratica l'esperienza del passato tra Polonia e Liepāja alla fine dello scorso anno, il nostro obiettivo è avvicinarci ai migliori. Sarà una sfida molto dura ed è importante terminare il rally prendendo punti per noi e per il team".

