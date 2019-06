Mares da primo a 15° al Rally Poland

Filip Mareš ha vinto la Qualifying Stage del PZM 76th Rally Poland e sarà il 15° pilota del FIA European Rally Championship a partire per la Tappa 1.

Stasera si comincia con la PS1 "Mikołajki Arena" con un ordine scelto dagli organizzatori, per cui l'elenco ufficiale verrà applicato dalla PS2, con il ceco che ha lasciato le posizioni peggiori agli altri.



"E' stato facile scegliere perché non ho esperienza sulla terra e non avevo dubbi sul fatto che questa fosse la miglior posizione - Mareš - Sono sicuro che questa mi aiuterà molto e io darò il massimo".



A beneficiare dell'ordine migliore saranno anche Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport), 13°, Mattias Adielsson (Sweden National Team), 11°, e Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N), 12°.



Il leader Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) avrà invece un inizo in salita essendo quarto: "Sarà dura domani, ci sono alcune parti molto soffici sul fondo, ma non penso che l'ordine sia cruciale come al Rally Liepāja, per cui spero che non mi rovini il rally.”



Si inizia alle 18;00 con la superspeciale Mikołajki Arena, mentre domani mattina la PS2 "Paprotki" di 11,26km scatterà alle 8;30.

