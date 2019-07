Mares, dal botto alla vittoria in ERC1 Junior

Filip Mareš ha completato un recupero pazzesco andando a vincere l'ERC1 Junior al Rally di Roma Capitale a soli sette giorni da un grande incidente patito in Repubblica Ceca.

Al Rally Bohemia, il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha sbattuto violentemente nella PS15 rischiando di dover rinunciare all'evento successivo del FIA European Rally Championship, ma grazie all'impegno dei meccanici della Kresta Racing, lui e il co-pilota Jan Hloušek sono riusciti a rimettersi al volante della ŠKODA Fabia R5 vincendo a Roma in Classe e terminando in Top5 assoluta.



“Ho iniziato cauto visto l'incidente al Rally di Bohemia, per cui ho pensato a migliorare km dopo km. Il primo giorno è stato molto difficile, forse il più duro da quando corro, c'era troppa pressione nel carburante e ho provato a sistemare la cosa. Questo risultato è dedicato alla Kresta Racing hanno fatto un grande lavoro dopo il botto per essere al via a Roma. Abbiamo vinto l'ERC1 Junior ed è fantastico, un risultato importantissimo per il titolo e in generale. Due anni fa mi ero imposto in ERC3 Junior, forse Roma mi porta bene! Nel primo giorno è successo di tutto, fortunatamente siamo stati fra i pochi che non hanno forato e ha contato molto per la vittoria questo. Ora tutto può accadere in campionato e manca solo la gara di casa nostra, siamo molto concentrati perché il premio in palio è importante".



Mareš ora si giocherà il titolo di categoria contro Chris Ingram al Barum Czech Rally Zlín, dove in palio ci sono €100.000 per correre a Cipro e in Ungheria.



La settimana di fuoco di Mareš



Domenica 14 luglio



09h26: Mareš e Hloušek al Rally Bohemia finiscono in un fosso

09h30: L'equipaggio esce indenne

10h45: I meccanici della Kresta Racing arrivano sul luogo dell'incidente

11h10: L'auto viene recuperata

12h00: Ritorno al parco assistenza

13h00: Prime ispezioni sui danni

18h00: Il team rientra alla sua base di Luhačovice



Lunedì 15 luglio



17h00: Vengono presi i ricambi alla ŠKODA Motorsport a Mladá Boleslav



Martedì 16 luglio



24h00: Riparazioni completare, manca solo un test



Mercoledì 17 luglio



08h00: Ultime verifiche

13h00: Si parte per il Rally di Roma Capitale

22h00: Dopo alcune brevi soste, il team arriva a Fiuggi percorrendo 1350km in 14h



Giovedì 18 luglio



16h00: Arrivo al parco assistenza

20h00: Verifiche tecniche



Venerdì 19 luglio



09h30: Mareš e Hloušek affrontano la Qualifying Stage chiudendo settimi

