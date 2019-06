Mareš guida il dominio degli ERC Junior nella Qualifying Stage del Rally Poland

Filip Mareš ha centrato il miglior tempo nella Qualifying Stage del PZM 76th Rally Poland, quarto round del FIA European Rally Championship, battendo Alexey Lukyanuk per 0"276.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha fermato il cronometro sull'1'49"217 andando a guadagnarsi la possibilità di scegliere per primo in che posizione partire nella Tappa 1.



“Questo è per mio fratello, oggi compie 30 anni e glielo dedico, auguroni!", ha detto il ceco, che è stato il migliore degli ERC Junior con le R5.



Al terzo posto si è classificato Miko Marczyk (Škoda Polska Motorsport) a 0"519 dal leader, mentre Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N) è quarto con 3 millesimi di margine su Mattias Adielsson (Sweden National Team, Citroën C3 R5).



Sesto Norbert Herczig (MOL Racing Team), poi abbiamo Chris Ingram e Hiroki Arai (Team STARD) in Top10, fuori dalla quale restano Marijan Griebel, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) ed Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing).



Vaidotas Žala (Agrorodeo) e Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) non hanno preso parte alle qualifiche per incidenti avuti nelle libere.



Alle 15:15 si sceglierà l'ordine di partenza in piazza a Mikołajki, poi ci sarà la cerimonia di apertura.

