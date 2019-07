Mares in ripresa dopo l’incidente ceco

Filip Mareš si sta mostrando in forma in FIA ERC1 Junior Championship essendo al comando del Rally di Roma Capitale dopo l'incidente dello scorso weekend.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha riparato la sua ŠKODA Fabia R5 dai danni del Rally Bohemia e in Italia sta correndo molto prudentemente, con il suo rivale Chris Ingram che è incappato in guai ai freni perdendo 30".



“Visto l'incidente, siamo partiti molto cauti, però stiamo migliorando pian piano e siamo sempre più fiduciosi - ha spiegato il ceco - Non siamo lontani da Habaj e siamo primi in ERC1 Junior, che è la cosa più importante per noi".

