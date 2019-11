Filip Mareš si è laureato Campione 2019 in FIA ERC1 Junior Championship* ed è pronto per sfruttare il suo premio in Ungheria.

Il pilota dell'ACCR Czech Team ha battuto Chris Ingram al Barum Czech Rally Zlín per 0"3 e si è guadagnato i 100.000€ messi in palio dal promoter per correre il Rally Hungary con la ŠKODA Fabia R5 Evo della Kresta Racing e l'Azores Rallye del 26-28 marzo 2020.



Ecco la vettura del ragazzo ceco nel parco assistenza di Nyíregyháza.



*Soggetto a conferma FIA

The post Mareš pronto per sfruttare il premio in Ungheria appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.