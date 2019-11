Mares punta al podio

Filip Mareš, che si sta godendo il premio del promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo in FIA ERC1 Junior, domenica si giocheà il podio al Rally Hungary.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally ha chiuso quarto a 6"8 da Frigyes Turán dopo aver perso tempo causa gomma delaminata.



“Abbiamo forato a 4-5km dalla fine dell'ultima PS e nello sterzo si è rotto qualcosa, ma sono contento perché la giornata è andata bene nonostante le difficoltà, non ho mai guidato su queste strade e c'era parecchio fango - ha detto il ceco - Sono ottimista, abbiamo avuto lo stesso passo dei piloti di casa, mentre Chris Ingram e Alexey Lukyanuk stanno volando, per cui ci sarà parecchio da fare. Il quarto posto va bene, siamo in lizza per il podio e Chris non è così lontano, per cui tutto resta apertissimo".

