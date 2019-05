Mareš rientra in ERC1 Junior con un quarto posto

Filip Mareš è tornato in FIA ERC1 Junior centrando il quarto posto al Rally Liepāja.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team era al terzo evento su terra con la ŠKODA Fabia R5 e assieme a Jan Hloušek ha raggiunto anche il sesto posto assoluto.



“Dobbiamo essere soddisfatti del risultato, siamo solo al terzo rally su terra con una R5 - ha detto il ceco - Alcune PS sono andate bene, altre un po' meno, ma in generale il risultato è positivo e vorrei ringraziare chi ha lavorato per noi. Abbiamo avuto un bel passo e il 4° posto in ERC1 Junior e il 6° assoluto dopo 8 mesi che non correvo è soddisfacente".

