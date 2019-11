Filip Mareš si è ritirato dal Rally Hungary mentre era in lotta per il podio in quest'ultimo round del FIA European Rally Championship.

In gara grazie al premio del promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo in FIA ERC1 Junior Championship*, il ceco era quarto a 6"8 da Frigyes Turán, ma un problema al servosterzo della sua ŠKODA Fabia R5 Evo ha fermato lui e il co-pilota Jan Hloušek.



“Poco dopo il via il servosterzo ha smesso di andare e d'accordo con il team ci siamo ritirati - ha detto il pilota della Kresta Racing ai microfoni di Julian Porter di ERC Radio - Peccato perché speravo di andare bene oggi e potevamo fare esperienza sul bagnato, ma i rally sono così".



Con Mareš out, Callum Devine (Motorsport Ireland-Hyundai Motorsport N) sale quarto con la propria i20 R5.



Foto: Julian Porter/ERC Radio

The post Mares senza servosterzo, si ritira appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.