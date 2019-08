Filip Mareš è attualmente secondo in ERC1 Junior al Barum Czech Rally Zlín, superato nel finale della Tappa 1 da Chris Ingram.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha bisogno di ogni singolo punto per recuperare i 30 che lo separano dal rivale della Toksport WRT, che nella "Kostelany" gli ha soffiato il primato.



“Sono tranquillo perché la PS9 non mi piace - ha detto il ceco - Spero che quelle di oggi siano più adatte a noi per riprenderci la posizione. E' difficile pensare a divertirsi perché voglio fermamente vincere questa lotta. Trovare il budget per le ultime gare dell'anno è di vitale importanza".



Ingram è riuscito a risalire in classifica con un tempone battendo il leader Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) e Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies), andando a prendersi i 7 punti bonus di tappa (contro i 6 di Mares).



“E' stata una delle migliori giornate di sempre, mi mancava da tempo - ha commentato Ingram - Nella "Semetín" ho perso un sacco in entrambi i passaggi, ma nelle altre PS sono stato più veloce di Filip e l'ultima è andata benissimo. Ce la possiamo fare, so che è stato un anno durissimo, ma oggi ho dimostrato che posso essere tranquillo e rilassato, e in grado di fare bei tempi".



Ingram e Mareš sono divisi da 3"8 con 103,34km da percorrere.

The post Mares tranquillo nonostante sia secondo in ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.