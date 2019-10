Mares, un premio con un occhio al futuro

Filip Mareš nel 2020 punta a vincere il titolo assoluto del FIA European Rally Championship dopo essersi laureato Campione in ERC1 Junior in estate*.

Il portacolori dell'ACCR Czech Team ha battuto Chris Ingram al Barum Czech Rally Zlín per soli 0"3 e si è aggiudicato i 100.000€ che gli avrebbero consentito di correre le gare di Cipro e Ungheria con una R5 di un team con completo supporto.



Siccome la Kresta Racing, squadra che ha seguito Mareš nel 2018 e nel 2019, non ha inserito il Cyprus Rally nei suoi programmi, d'accordo con il promoter Eurosport Events il premio è stato revisionato.



Il ceco sarà in Ungheria con la ŠKODA Fabia R5 Evo della compagine di Roman Kresta, mentre nel 2020 correrà l'Azores Rallye del 26-28 marzo, con la speranza di trovare poi i fondi per continuare la stagione.



“Dopo aver vinto il titolo ERC1 Junior nel 2019, il mio obiettivo per il 2020 è quello assoluto - ha detto Mareš - Con questo accordo ora potrò prendere le misure della nuova Fabia R5 al Rally Hungary, con già una gara fissata per il 2020. Questo è di grande aiuto in attesa di trovare il budget per fare tutto l'anno, per cui ringrazio già chi mi sta sostenendo in questa missione".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC, ha aggiunto: "Eurosport Events fa il massimo per adattare i suoi premi alle esigenze dei vincitori, come già accaduto per Marijan Griebel e Chris Ingram in passato. Anche con Filip abbiamo voluto fare lo stesso e siamo lieti di continuare la collaborazione con la Kresta Racing. Sono certo che nel 2020 potrà dare l'assalto al titolo ERC assoluto".



*Soggetto a conferma FIA

