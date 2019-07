Mayr-Melnhof apre la Tappa 1 a Roma, Gryazin sceglie il 5

Nikolay Gryazin ha scelto il quinto posto come ordine di partenza al Rally di Roma Capitale, che come primo pilota del FIA European Rally Championship avrà Niki Mayr-Melnhof ad aprire le danze.

Dopo la Qualifying Stage di oggi, a differenza delle gare sterrate quando si corre su asfalto la preferenza è sempre per le posizioni iniziali e il Campione 2018 dell'ERC1 Junior ha scelto di scattare dopo l'austriaco, Andrea Crugnola e Luca Rossetti (FPF Sport SRL), mentre il leader della serie, Łukasz Habaj, partirà settimo.



Dal decimo posto in giù, ogni concorrente ha scelto la medesima piazza, per cui Hiroki Arai (STARD) è 10°, davanti ad Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing), 12°.



Il Rally di Roma Capitale si aprirà alle 18;00 con la sfilata delle auto a Castel Sant’Angelo e per le strade del centro, mentre la prima vettura ad affrontare i 19,46km della PS1 "Pico-Greci" scatterà alle 9;36 di domani.

