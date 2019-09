Mayr-Melnhof carico per Cipro

Niki Mayr-Melnhof è già carichissimo per il Cyprus Rally del 27-29 settembre, in attesa di prendere parte all'intera stagione del FIA European Rally Championship nel 2020.

“E' una delle gare sterrate più dure al mondo e siccome vorrei fare tutta la stagione nel 2020 penso sia il modo migliore per prepararsi - ha detto l'austriaco - Quest'anno nell'ERC abbiamo voluto fare esperienza in vista del prossimo anno, poi adoro correre su terra e non vedo l'ora di divertirmi".



Tre anni fa Mayr-Melnhof ha iniziato coi rally dopo anni di GT, per cui ancora si sente un principiante che deve imparare.



"Il Schneebergland Rallye è del campionato austriaco e molto duro, ma siamo riusciti a vincerlo nel 2018 e spero che al Cyprus Rally sia ben preparato. Il mio obiettivo è terminare la gara e raccogliere dati, magari anche qualche punto, ma realisticamente sarei comunque contento di completarlo al primo tentativo".



Mayr-Melnhof ha finora corso con la Ford Fiesta R5 della Drift Company, ma punta ad avere la nuova MK8 in tempo per il Rally Hungary (8-10 novembre).

