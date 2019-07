Mayr-Melnhof: “Ho la macchina perfetta”

Niki Mayr-Melnhof sente di avere l'auto perfetta per il Rally di Roma Capitale, dato che ha chiuso quarto fra i piloti del FIA European Rally Championship al termine della Qualifying Stage.

L'ex compagno di squadra di Albert von Thurn und Taxis nel GT ha 4 titoli austriaci vinti in carriera e ora cerca la sua prima Top5 a livello internazionale, dopo che è arrivato 10° al Rally Islas Canarias con la Ford Fiesta R5 della DriftCompany.



“Abbiamo trovato un ottimo assetto nei test e tutto sta funzionando al meglio, nella QS auto e gomme sono state perfette - ha detto Mayr-Melnhof - Sarà un rally lungo e noi lo affrontiamo per la prima volta, non è una sfida facile".

