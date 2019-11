Niki Mayr-Melnhof al Rally Hungary vuole centrare la zona punti del FIA European Rally Championship.

L'austriaco è fresco di quinto posto ottenuto al Cyprus Rally dopo una grande rimonta e ora vuole dimostrare il suo talento al volante della Ford Fiesta R5 anche su asfalto, assieme al co-pilota Poldi Welsersheimb.



Decimo al Rally Islas Canarias di maggio, Mayr-Melnhof nelle qualifiche del Rally di Roma Capitale si era piazzato in Top5, prima di finire fuori per incidente alla prima PS. Nella Tappa 2 il portacolori della The Drift Company (squadra di Beppo Harrach) è rientrato in azione con crono da Top10.



Foto: Chris Rawes/ERC Radio

The post Mayr-Melnhof in corsa per i punti appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.