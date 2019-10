Niki Mayr-Melnhof ha appena centrato per la prima volta la Top5 in carriera nel FIA European Rally Championship.

Al Cyprus Rally l'austriaco ha rimontato dall'11° posto con una grande seconda tappa, prendendo punti importanti per il prosieguo della sua carriera nella serie.



“Il primo giorno è stato molto duro per noi, abbiamo dovuto controllare che tutto fosse a posto dopo i problemi - spiega il Campione Austriaco 2018 - Il team ha fatto di tutto per darmi una grande macchina per la Tappa 2 e siamo riusciti a spingere forte. Abbiamo mostrato di essere sulla strada giusta, tirando e divertendoci fino all'ultimo".



Mayr-Melnhof ora prenderà parte anche al Rally Hungary con la Ford Fiesta R5 del team The Drift Company. A Nyíregyháza si deciderà il Campione ERC 2019.

The post Mayr-Melnhof in Ungheria per continuare sulla buona strada appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.