Niki Mayr-Melnhof vorrebbe continuare la sua avventura nel FIA European Rally Championship dopo aver chiuso 10° al debutto al Rally Islas Canarias.

L'austriaco aveva corso per la prima volta in ottobre il Rally Liepāja e a Las Palmas è riuscito ad andare a punti.



“E' stato un rally fantasticò dall'inizio alla fine - ha detto Mayr-Melnhof - Sicuramente è stato difficile, una delle competizioni più toste che abbia mai fatto. Il mio co-pilota , Poldi Welsersheimb, non ha sbagliato nulla per l'intero weekend e penso che siamo un ottimo team con ampi margini di miglioramento".



"Mi piacerebbe continuare nell'ERC per tutta la stagione per imparare terminando ogni gara e poi attaccare nell'anno successivo, vediamo cosa potremo fare".

The post Mayr-Melnhof punta ad altre gare nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.