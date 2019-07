Melegari a Roma con la sua nuova Abarth

Zelindo Melegari passerà alla Abarth 124 Rally per il Rally di Roma Capitale, prossimo round del FIA European Rally Championship.

L'emiliano ha lasciato il volante della Mitsubishi Lancer Evolution X dell'ERC2 per intraprendere una nuova sfida in Abarth Rally Cup per la gara di casa, dove ci sarà un premio in denaro molto interessante.



“Volevo provare la Abarth sull'asfalto - ha detto Melegari - E' una bella macchina, divertente e siamo in una gara italiana con un team di casa nostra, per cui sarà speciale".



Melegari andrà a fare coppia con Andrea Nucita alla Loran SRL.

