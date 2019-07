Melegari balza al comando dell’ERC2 con la Abarth

Zelindo Melegari è il nuovo leader del FIA European Rally Championship ERC2 grazie al secondo posto centrato al Rally di Roma Capitale.

Passato al volante dell'Abarth 124 Rally, l'emiliano ha dovuto far fronte all'inesperienza contro Andrea Nucita e Dariusz Poloński, beffando il siciliano ad Ostia quando quest'ultimo è incappato in un problema alla trasmissione.



“Sono contento perché il secondo posto è importante per il campionato - ha detto Melegari, che ha 12 punti di vantaggio su Poloński - Andrea è molto veloce, ma gli abbiamo preso dei punti in una gara difficile dove sapevamo che avremmo sofferto per via dell'auto nuova. Ci sono cose da migliorare nell'assetto, ma penso positivo e mi sono goduto l'evento".



Al comando in precedenza c'era Juan Carlos Alonso, che però non ha incluso Roma nei suoi programmi.

