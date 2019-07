Nel FIA European Rally Championship, Zelindo Melegari si appresta a fare il proprio debutto in Abarth Rally Cup al Rally di Roma Capitale.

Il pilota emiliano ha lasciato il volante della sua Mitsubishi Lancer Evolution X per salire sulla Abarth 124 Rally, che ha provato per la prima volta solo qualche giorno fa ed è stata ammirata dai fan venerdì a Castel Sant'Angelo.



“Ho iniziato con questa passione ad 11 anni, in camera avevo un poster della Abarth di Markku Alen - ha detto Melegari - Sarà molto emozionante".



Melegari ha percorso una quarantina di km con la macchina della Loran SRL e il Rally di Roma Capitale diventerà una sorta di lunga preparazione.

The post Melegari: “Sarà un debutto emozionante con l’Abarth” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.