Zelindo Melegari ha recuperato dai problemi elettrici avuti nel primo giorno del Rally Islas Canarias riuscendo a conquistare il podio in ERC2.

L'emiliano nella prima tappa non si è riuscito a distinguere per i guai.



"Sembrava di guidare un autobus - spiega - Non mi sono divertito per niente, mancava il 50% della potenza ed è stato difficilissimo".

The post Melegari sul podio in ERC2 con un… bus! appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.