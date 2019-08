Melegari vuole il successo in ERC2

Zelindo Melegari al Barum Czech Rally Zlín deve difendere la leadership in Classe FIA ERC2.

L'emiliano ha 12 punti di vantaggio sui rivali dopo che è passato alla Abarth 124 Rally sostituendo la Mitsubishi Lancer.



“L'obiettivo migliore è confermare la nostra posizione in campionato - ha detto il pilota della Loran SRL - Spero di lottare con Dariusz Poloński e Andrea Nucita, per me sarebbe un bel risultato".



Dopo la superspeciale notturna di Zlin, Melegari è terzo in ERC2 ed Abarth Rally Cup, autore di un testacoda alla fermata del bus.



Foto: Chris Rawes/ERC Radio

