Michelin introduce la nuova gomma LTX Force T al Rally Liepāja

Michelin ha portato una nuova gomma al terzo round del FIA European Rally Championship, il Rally Liepāja.

Il Lettonia è stata usata la LTX Force T, disegnata e costruita per percorsi rapidi, con rinforzo laterale per i curvoni ad alta velocità e rinforzi per la mescola morbida. Questo nuovo prodotto è più leggero del precedente e consente di frenare più tardi, con scanalature laterali che consentono lo smaltimento della terra in modo migliore.



“Non abbiamo avuto forature, problemi o danni di alcun tipo in questa prima gara su terra molto veloce, quindi vuol dire che è la scelta giusta - ha commentato Jérôme Hancart, consulente tecnico di Michelin per l'ERC - I piloti si sono trovati meglio in frenata potendolo fare tardi e anche la trazione è cresciuta con il supporto laterale".



La LTX Force T al Rally Liepāja era disponibile in versione media e morbida, mentre quella dura verrà riservata alle gare più calde. Le versioni disponibili delle mescole sono 17/65/15 e 16/64/15.

