Miika Hokkanen torna in ERC3 Junior

Miika Hokkanen affronterà la sua seconda stagione in FIA ERC3 Junior Championship dopo i due podi conquistati nel 2018 nella categoria riservata agli U27 armati di R2 gommate Pirelli.

Il finlandese si unirà alla Mavisa Sport per guidare una Peugeot 208 R2 al Rally Islas Canarias del 2-4 maggio, affiancato dal connazionale Rami Suorsa.



“Dopo aver vinto il titolo in Classe R2 in Finlandia era normale passare all'ERC lo scorso anno - ha detto il 22enne - L'ERC Junior è una serie tosta piena di giovani talenti, è sempre un piacere correre in questi campionati e le gare sono tutte diverse per cui c'è modo di imparare moltissimo su ogni fondo".



"Non credo di aver fatto un grande debutto nel 2018, per cui spero di migliorare. Sono salito sul podio nelle ultime due gare, ma gli avversari erano davvero forti e non sarà semplice nemmeno ora".



Hokkanen svolgerà una giornata di test a Gran Canaria prima del rally dopo aver rinunciato alle Azzorre essendosi dovuto operare ad una spalla.



"Nei rally è un'articolazione messa sotto sforzo parecchio, al momento non so come starò, lo scopriremo alle Canarie".



Nel frattempo il giovane nordico ha osservato le gesta dei suoi avversari nel primo rally dell'anno, vinto dal suo nuovo compagno di squadra Efrén Llarena.



"Confermo che l'ERC3 Junior sarà impegnativa, con tanti piloti pronti a combattere per podio e vittoria".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC: "Dopo una stagione di debutto non proprio fortunatissima, Miika è comunque riuscito a migliorare tanto salendo sul podio nelle ultime du gare. Una bella ricompensa per il suo talento e impegno. E' bellissimo averlo ancora con noi e sono sicuro che sfrutterà tutto ciò che ha imparato e già mostrato nel suo paese".

