Mission possible: Cais correrà il Rally Liepāja

In ERC3 Junior ci sarà anche Erik Cais al Rally Liepāja, dopo che il team Orsák Rallysport ed M-Sport sono riusciti a portare in Lettonia una nuova Ford Fiesta R2T dalla Polonia.

Durante i test di ieri, Cais si è capottato cinque volte danneggiando irreparabilmente la propria auto, ma fortunatamente è riuscito ad avere un nuovo esemplare in tempo per l'evento.



La Orsák Rallysport ha fatto arrivare da Zlín i pezzi di ricambio, mentre da Cracovia è partita una macchina nuova di zecca percorrendo 265km fino alla città del rally, mentre la Fiesta danneggiata è già partita per la Polonia con gli uomini della Orsák Rallysport.



Nel frattempo il primo gruppetto della Orsák Rallysport è arrivato a Varsavia per prendere la macchina nuova e portarla a Liepāja; allo stesso tempo, i loro colleghi avevano raggiunto la Repubblica Ceca. La nuova Fiesta ora è pronta con tutti gli adesivi di Cais e gli sponsor per effettuare le verifiche tecniche.



“La nostra Fiesta non era in grado di correre il rally - ha spiegato il pilota dell'ACCR Czech Rally - Grazie all'ottimo rapporto tra M-Sport ed Orsák Rallysport abbiamo una Ford nuova, quindi ringrazio tutti".

