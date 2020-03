Missione ERC per Mayr-Melnhof

Niki Mayr-Melnhof affronterà l'intera stagione 2020 nel FIA European Rally Championship.

L'ex-pilota GT dal 2016 si è dato ai rally vincendo anche un titolo in Austria e debuttando nell'ERC al Rally Liepāja del 2018.



Dopo essere diventato concorrente prioritario nel 2019, l'austriaco è andato a punti al Rally Islas Canarias, chiudendo in Top5 il Cyprus Rally.



Grande competizione e posti fantastici

“L'ERC è la categoria più bella e competitiva per le R5 nel mondo e ha posti incredibili, ho avuto il piacere di correrci in passato e alcune gare dello scorso anno mi hanno convinto a fare tutta la stagione".



Obiettivo imparare

“Nel 2019 abbiamo imparato tantissimo continuando a fare progressi e aumentando le nostre velocità gradualmente. Sappiamo che ci aspetta una battaglia serrata, ma questo motiva noi e il team, faremo del nostro meglio per lottare e la consistenza sarà la chiave".



Al limite nella preparazione

“Tutto il team si sta impegnando in questo senso, abbiamo passato l'inverno a lavorare sugli assetti. Sto ancora conoscendo la macchina, ma nei test su terra e asfalto siamo andati forte, per cui vedremo le classifiche dopo i primi rally. Il mio coach, Zsolt Matics, della Fit4Race è ottimo, mi allena in modo perfetto e ti spinge a dare tutto".



Mayr-Melnhof e Welserscheimb con DriftCompany

Poldi Welserscheimb continuerà ad affiancare Mayr-Melnhof, che resta nel team di Beppo Harrach, DriftCompany, per condurre la nuovissima Ford Fiesta R5 MkII.



"Sto ancora imparando nelle varie gare, ma sono fortunato ad avere una squadra di grande esperienza come questa alle spalle, che in questi anni mi ha aiutato tantissimo".



Un mondo completamente diverso

“Rispetto alla pista, dove puoi sempre attaccare al 100%, qui bisogna essere un po' più prudenti. E' un mondo completamente diverso, bisogna adattarsi ai cambiamenti continui e avere pazienza in condizioni dure".

