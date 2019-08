Amaury Molle tornerà a correre nel FIA ERC3 Junior Championship in occasione del Barum Czech Rally Zlín (16-18 agosto) dopo aver debuttato nella serie nel 2015 in Belgio.

Il belga guiderà una Peugeot 208 R2 iscritta dalla Toksport WRT in collaborazione con il team Pevatec e non conoscendo bene le strade ceche ha chiesto consiglio al suo compagno di squadra Chris Ingram.



“Ho solo visto dei video e mi hanno detto che è una gara molto veloce e con parti sconnesse - ha commentato Molle, secondo nel Rally di Monte-Carlo WRC 2018 - So che la competizione in ERC Junior è molto elevata e ci sono tanti piloti che hanno già corso il Barum Rally. Non ho la loro esperienza e per questo ho chiamato Chris Ingram, in modo da fornirmi consigli e video assieme al team per capirne di più sulla gara".



Molle, che attualmente sta ultimando un master in strategie aziendali, quando non corre svolge il lavoro di istruttore di guida, divertendosi anche su strade ghiacciate. Questa cosa potrebbe risultargli utile a Zlín.



"Mi hanno detto che le PS possono essere scivolose, ma bisognerebbe sapere dove e quando. Non è certamente la condizione migliore, sarebbe meglio conoscere un rally sull'asciutto, ma penso di sapere cosa mi aspetta un po'. Ho visto Dani Sordo come andò l'anno scorso e non sarà facile essere lì per la prima volta".



"Per ora è solo una gara in ERC Junior, ma una bella occasione di correre in questa serie. Ti dà un po' di visibilità e siccome non so ancora cosa farò il prossimo anno, sarà interessante scoprire campionato e rally nuovi".



Al suo fianco ci sarà Florian Barral, con Molle che ringrazia gli sponsor Servi-Mat, Servi-Pools, Neuronics, CRLS, IN- NERGY, Humi-Tech, Doneux e Beobank Marcinelle-Fleurus per averlo portato a Zlín.



Foto fornita da Amaury Molle

The post Molle, consigli da Ingram per Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.