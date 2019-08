Molle si capotta al rientro in ERC3

Amaury Molle dopo 4 anni è tornato a correre in ERC3 Junior, ma con un ritiro al Barum Czech Rally Zlín.

Nella PS3 il belga si è capottato e non è potuto tornare in azione con la sua Peugeot 208 R2 gommata Pirelli.



“Nella PS3 ho avuto un problema con le note, erano troppo veloci e arrivati ad un dosso in quinta ho trovato una curva a destra; ho frenato immediatamente, ma si sono bloccate le ruote sullo sporco e ormai era troppo tardi per riuscire a fare la curva - ha spiegato Molle - Ci siamo capottati nel campo senza toccare nulla, fortunatamente siamo riusciti a rientrare in strada e a finire la prova con un ritardo immenso, ma due ruote si erano rotte e con un solo ricambio al raggruppamento ci siamo dovuti ritirare. Il team è stato d'accordo, anche perché l'obiettivo era prendere punti per la Toksport WRT, ma non potendolo raggiungere non c'era motivo di rischiare. Non sono contento dell'errore, ma sono cose che capitano".

