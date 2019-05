Monarri guida in Abarth Rally Cup, velocissimo Nucita

Alberto Monarri è ad un passo dalla vittoria in Abarth Rally Cup al Rally Islas Canarias, mentre grazie al Rally2 il velocissimo Andrea Nucita è tornato in azione nel FIA European Rally Championship vincendo le 4 PS di oggi in ERC2.

Al volante della sua Fiat Abarth 124 Rally RGT, Monarri era stato protagonista di una accesa battaglia con Carlos David García fino a quando quest'ultimo non è incappato in un problema alla pompa della benzina che gli è costato la vittoria.



"Abbiamo un grandissimo vantaggio sui secondi e dobbiamo continuare così senza commettere errori, mantenedo posizione e ritmo", ha detto lo spagnolo.



Nel frattempo Nucita si è aggiudicato tutte e quattro le PS di stamattina, pur restando in fondo alla classifica dopo che venerdì si era ritirato.



Juan Carlos Alonso e Zelindo Melegari continuano ad occupare il podio dell'ERC2 con le rispettive Mitsubishi Lancer Evolution X; l'emiliano sembra aver risolto i guai al turbo e potrebbe risalire sul podio della categoria.



Dariusz Poloński (Rallytechnology) ha sfruttato anch'esso il Rally2 per rimettersi al volante della propria Abarth e ora è dietro a García e davanti a Nucita.

