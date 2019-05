Monarri in corsa per la vittoria in ERC2 e Abarth Rally Cup

Alberto Monarri ha 35"1 di vantaggio su Carlos David García in Abarth Rally Cup ed ERC2 al Rally Islas Canarias.

I due spagnoli hanno combattuto con le rispettive Abarth 124 Rally gommate Pirelli per tutta la giornata, mentre Dariusz Poloński, che era secondo, ha colpito un sasso nella PS3 dovendosi ritirare con una ruota rotta.



García è stato formidabile nella "Tejeda" superando Monarri, che però nella "Valsequillo" è tornato davanti per 1"7 prima che il rivale perdesse ulteriore terreno nella PS7 "San Mateo" a causa di un guasto alla pompa del carburante.



“E' stata una bella giornata - ha dichiarato Monarri - Abbiamo avuto qualche problema al mattino con le temperature dell'acqua, ma tutto era sotto controllo. Siamo contenti perché in tutte le PS l'auto è andata bene e il ritmo migliora, siamo fiduciosi per domani".



Favorito era anche Andrea Nucita, ma un problema alla trasmissione lo ha costretto al ritiro.



Monarri è in vetta anche all'ERC2 sfruttando l'agilità delle Abarth sui percorsi di Gran Canaria.



Juan Carlos Alonso, vincitore alle Azzorre, è secondo con la sua Mitsubishi Lancer Evolution X, seguito da quella di Zelindo Melegari (Neiksans Rallysport) sulla quale c'è stato un problemino al turbo nel pomeriggio. Il team ha scelto comunque di non sostituirlo per non incappare in una pesante penalità



Sergei Remennik (Russian Performance Motorsport) non ha preso parte alla gara dopo i gravi danni riportati dalla sua auto nei test pre-evento.

