Monarri pronto a sfidare Nucita per l’Abarth Rally Cup

Alberto Monarri vuole combattere contro Andrea Nucita per la vittoria in Abarth Rally Cup dopo l'ottimo tempo ottenuto nella Qualifying Stage del Rally Islas Canarias, primo round della serie che si corre assieme al FIA European Rally Championship.

"Ho detto ai miei compagni di squadra che quella di oggi non è una PS come saranno quelle del rally, domani inizia la gara vera e propria - ha detto lo spagnolo - Non siamo felicissimi del distacco, specialmente da Andrea, ma domani è un altro giorno e proveremo a raggiungere la vetta. Vediamo cosa succede.



Dietro a Monarri, secondo, troviamo Carlos David García e Dariusz Poloński, che però ha perso tempo facendo stallare il motore della sua Abarth 124 gommata Pirelli.

