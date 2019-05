Alberto Monarri è il primo vincitore in Abarth Rally Cup al Rally Islas Canarias, dove lo spagnolo primeggia anche in ERC2.

Il pilota dell'Abarth Spain – SMC Junior Motorsport ha preceduto Carlos David García (Overcame Competición) e Dariusz Poloński (Rallytechnology), che nella giornata di venerdì avevano avuto problemi ritirandosi.



Poloński aveva rotto una ruota nella PS3 e García la pompa del carburante a Las Palmas nella superspeciale, tornando poi con il Rally2 dopo aver sistemato le rispettive Fiat Abarth 124 Rally.



“Sono felicissimo per tutto il team, è stato un weekend perfetto e fantastico, la macchina ha funzionato benissimo per tutti e tre i giorni - ha detto Monarri - Le prestazioni sono state ottime e sono contento per Abarth Spain per questo primo successo in Abarth 124 Rally Cup.”



Zelindo Melegari (Neiksans Rallysport) aveva avuto guai alla sua Mitsubishi Lancer Evolution X nello scarico, ma ha concluso secondo in ERC2.



Juan Carlos Alonso è invece incappato in un problema al cambio che lo ha mandato K.O. nel finale lasciando il podio a García, con Poloński quarto.



Il migliore oggi è stato Andrea Nucita, che era finito fuori per la rottura della trasmissione ieri. Oggi invece è tornato alla grande conquistando il successo in 7 PS e chiudendo quarto fra le Abarth.

The post Monarri vince in Abarth Rally Cup ed ERC2 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.