Monteiro con la nuova Fabia a Zlin

Aloísio Monteiro sarà il primo portoghese a correre con la nuova ŠKODA Fabia R5 Evo al Barum Czech Rally Zlín di questo weekend.

Al prossimo round del FIA European Rally Championship si rinnova la collaborazione tra The Racing Factory e FPAK Portugal Team ERC con il nuovo mezzo per il concorrente rosso-verde.



“Per me e per la The Racing Factory è un grande orgoglio essere fra i primi a guidare la nuova ŠKODA Fabia R5 Evo - ha detto Monteiro, che ha debuttato a Zlín l'anno scorso - Mostra la fiducia che c'è nel marchio e la bontà del lavoro che abbiamo fatto ultimamente. Cercheremo di fare del nostro meglio, dimostrando di meritarci questa fiducia. L'obiettivo principale potrebbe essere sicuramente un bel risultato, ma voglio trovare il miglior assetto ed essere veloce e contare sull'affidabilità per tutta la gara".



Il pilota di Porto potrà anche contare sul supporto della ŠKODA Motorsport per la sua Evo.



"C'è un grande legame tra The Racing Factory e ŠKODA Motorsport, siamo sicuri che questo porterà ad una bella ricompensa per tutti domenica sera".



Monteiro farà un test martedì. In ERC3 Junior non ci sarà il suo compagno di squadra Pedro Antunes, per cui lui sarà l'unico portacolori della squadra della federazione portoghese.

