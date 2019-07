Aloísio Monteiro continua a crescere nel FIA European Rally Championship terminando in 15a posizione al Rally di Roma Capitale, la sua settima gara nella serie.

Il portoghese fa ancora passi avanti con la SKODA Fabia R5.



“Abbiamo lavorato bene a casa preparandoci adeguatamente per il rally, ma forse abbiamo fatto la scommessa sbagliata - afferma il pilota del FPAK Portugal Team ERC - Nel test pre-gara sentivo di aver trovato l'assetto ideale, ma quando è iniziata ci siamo resi conto che qualcosa non andava. Sabato mattina ho sofferto molto nelle curve lente, mentre sui tratti veloci andavo bene".



“Domenica ho sistemato le sospensioni, c'erano tante PS e alla fine i tempi sono stati buoni. Ovviamente dobbiamo essere più costanti e migliorare, facendo più km con questa macchina per accumulare esperienza".



Monteiro correrà il Barum Czech Rally Zlín con la Fabia della The Racing Factory.

The post Monteiro in Top15 a Roma appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.