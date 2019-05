In FIA ERC3 Junior Championship, Catie Munnings nella Qualifying Stage del Rally Islas Canarias ha avuto un serio problema dovuto ad un ascesso dentale.

La ragazza della Peugeot Rally Academy ha comunque provato a... stringere i denti sia nelle Prove Libere che in qualifica con la propria 208 R2.



“Non sto affatto bene, ho un ascesso dentale e andrò di corsa a farmi visitare perché è una agonia terribile! - ha detto l'inglese - Guidare in queste condizioni è difficile, la mia testa non è concentrata come dovrebbe, ma spero che le corse migliorino domani".



Il Rally Islas Canarias comincerà domani con la PS1 alle 10;08 locali.

The post Munnings: “E’ stata una agonia” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.