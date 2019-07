Catie Munnings ha riconosciuto che saltare il Rally Islas Canarias non le ha permesso di attaccare al Rally di Roma Capitale.

Tornata a correre nel FIA European Rally Championship lo scorso weekend dopo non aver preso parte nemmeno al PZM 76th Rally Poland, la ragazza della Peugeot Rally Academy è incappata in problemi ai freni della sua 208 R2.



“L'ultima volta che ho corso su asfalto era ad agosto dell'anno scorso e questo ha reso tutto più difficile, senza poter provare - ha ammesso l'inglese - Non riesci ad avere il passo, comunque alla fine sono contenta di aver terminato il rally nonostante i problemi, questo è sempre l'obiettivo. Non so ancora quando ci sarò per le prossime gare".



Affiancata da Veronica Engan, la Munnings ha chiuso nona in ERC3 e terza nell'ERC Ladies’ Trophy.

The post Munnings: “Ho saltato troppe gare su asfalto per essere veloce” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.