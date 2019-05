Munnings: “La mia stagione partirà a Liepāja”

Catie Munnings non vede l'ora di correre il Rally Liepāja dopo due weekend frustrante alle Azzorre e alle Canarie.

La ragazza della Peugeot Rally Academy si era ritirata dall'Azores Rallye e al Rally Islas Canarias addirittura non è partita a causa di un ascesso dentale che ha richiesto un intervento d'urgenza.



L'inglese si è ripresa e ora pensa già a risalire in fretta sulla sua Peugeot assieme a Veronica Engan.



“Adoro la terra e con Veronica sto crescendo moltissimo - ha detto - Conosco bene le strade perché sono già stata in Lettonia, così come lei che ha fatto il campionato locale là. Sono entusiasta e non vedo l'ora di cominciare".



La Munnings vede comunque anche cose positive in questo suo inizio di stagione con al fianco la Engan.



“Nel prossimo rally applicheremo il sistema di lettura note su cui ci stiamo allenando, cosa già fatta prima del Rally Islas Canarias. E' un bel lavoro di squadra e sarà ottimo farlo sugli sterrati. La nostra stagione inizia in Lettonia e voglio pensare positivo".

