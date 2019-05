Munster a Liepāja da vincitore

Grégoire Munster si presenta al Rally Liepāja dopo aver vinto la sua quarta gara nel campionato belga.

Munster e Louis Louka hanno trionfato in Classe Junior al Sezoensrally e ora li attende il terzo round del FIA ERC3 Junior Championship da affrontare con la Opel ADAM R2 dell'ADAC Opel Rallye Junior Team.



“A Gran Canaria è andata bene e ora non vedo l'ora di essere in Lettonia su questi percorsi sterrati così veloci. Ho avuto modo di fare esperienza su terra alle Azzorre e con il mio co-pilota Louis Louka vogliamo ottenere un bel risultato anche a Liepaja. Trovare confidenza è la chiave per andare bene in ERC Junior e con l'ADAC Opel Rallye Junior Team vogliamo ridurre il margine dai migliori dell'ERC3 Junior Championship.”

